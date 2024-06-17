В следующем году она так и не сможет победить дефицит мощностей по упаковке чипов.

Тайваньское издание Commercial Times новую рабочую неделю начинает с обсуждения темы взаимодействия TSMC со своими крупными клиентами. Как сообщается, семь крупнейших клиентов этого контрактного производителя чипов уже обеспечили TSMC заказами на выпуск 3-нм продукции вплоть до конца 2025 года. Высокий спрос и необходимость масштабировать собственные производственные мощности вынуждает TSMC со следующего года поднять цены на услуги по обработке кремниевых пластин с использованием 3-нм техпроцесса на 5% минимум.

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Источник изображения: TSMC

Важной для рынка ускорителей вычислений является и способность TSMC наращивать свои мощности по тестированию и упаковке чипов по новейшим методам типа CoWoS. В этой сфере повышение цен на услуги компании в следующем году может измеряться величиной от 10 до 20 %. Зато уже в третьем квартале текущего года TSMC увеличит объём ежемесячно упаковываемых чипов на своих предприятиях с 17 до 33 тысяч штук.

Примерно половину всех заказов на упаковку чипов TSMC сейчас обеспечивает NVIDIA, хотя AMD отстаёт незначительно, а ещё ей приходится конкурировать с Broadcom, Amazon и Marvell. Впрочем, располагая внушительными средствами, NVIDIA может позволить себе оставаться привилегированным клиентом TSMC. Дефицит мощностей по упаковке чипов, как считают тайваньские источники, сохранится до 2026 года. Годовая производительность компании на этом направлении к тому моменту достигнет 530 000 изделий, а спрос вырастет до 600 000 изделий. Цены на услуги TSMC неизбежно вырастут.