И комментарии к событиям считает более интересными, чем их простое изложение.

Сложно судить, насколько смирились действующие таксисты с неизбежностью своей замены автопилотом в будущем, но в отношении авторов новостных ресурсов подобная тенденция пока не столь однозначна. Как показало исследование общественного мнения, которое провёл поддерживаемый Reuters Институт изучения журнализма, аудитория относится к новостным материалам, создаваемым с использованием искусственного интеллекта, со всё большим недоверием.

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Источник изображения: Bloomberg

Опрос общественного мнения охватил около 100 000 респондентов в 47 странах, и его результаты позволяют судить, что публика с недоверием относится к использованию искусственного интеллекта к созданию новостных материалов, особенно касающихся политических тем. Среди британцев и американцев, например, против чтения новостных материалов, созданных преимущественно искусственным интеллектом, высказались 63 и 52 % из двух тысяч респондентов, опрошенных в каждой из двух стран.

В этом году количество обеспокоенных ростом ложных информационных сообщений в новостной среде респондентов в целом по аудитории выросло с 56 до 59 %. В ЮАР показатель достиг 81%, а в США — 72%, поскольку в обеих странах в этом году проводятся выборы.

Другая проблема, с которой столкнулась мировая новостная индустрия — это отсутствие новых желающих платить за подписку на новости. Во время пандемии этот показатель в среднем по 20 странам чуть вырос до 17%, но с тех пор остаётся на данном уровне. В США при этом до 46% подписчиков на новостные рассылки и платные рубрики изданий используют разного рода скидки и промокоды, не внося полную стоимость подписки.

Наблюдается и тенденция большего доверия аудитории к лидерам мнений, которые распространяют новости и дают собственные комментарии к тем или иным событиям. В этом отношении блогеры набирают более обширные аудитории, чем официальные интернет-издания или сайты информационных агентств. Аудитории становится интересна не столько трансляция новостей, а комментарии авторов по конкретному поводу. По крайней мере, эта тенденция справедлива для англоязычной аудитории в США.