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Новости Hardware Алексей Сычёв
Производство пикапов Tesla Cybertruck приостановлено из-за проблем с приводом стеклоочистителя
Гигантский «дворник» стал источником проблем.

Как сообщает Electrek со ссылкой на комментарии некоторых будущих владельцев пикапов Tesla Cybertruck, предназначавшиеся им машины задерживаются с поставкой как минимум на неделю, поскольку специалисты компании выявили проблему с электромотором привода щётки стеклоочистителя. Предполагается, что в дальнейшем под отзыв по этой причине попадут многие уже переданные клиентам пикапы.

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Источник изображения: Electrek

Tesla Cybertruck оснащается самой крупной в легковом сегменте щёткой стеклоочистителя, которая в состоянии покоя находится у левой стойки кузова в вертикальном положении, поскольку кромка капота на этом электромобиле примыкает к нижней стороне ветрового стекла, не образуя привычного для большинства машин перепада с нишей, в которую и прячутся парные щётки стеклоочистителей. Cybertruck довольствуется единственной щёткой, и она достаточно крупная и массивная, что в сочетании с необходимостью преодолевать силы трения в процессе работы может создавать высокую нагрузку на электромотор привода. К слову, это не единственная проблема в работе системы. Очевидцы утверждают, что на электромобилях Tesla щётки стеклоочистителей в целом работают с перебоями, а на Cybertruck в частности она ещё и иногда останавливается в крайнем нижем положении вместо крайнего верхнего, что заведомо ухудшает аэродинамику.

#tesla #tesla cybertruck #электрический пикап
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