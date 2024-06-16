Без подобающих средств защиты.

Использование компанией Neuralink подопытных животных в сочетании с манерой ведения бизнеса Илоном Маском (Elon Musk) уже давно стало причиной появления разного рода судебных претензий, и агентство Bloomberg на днях поведало ещё об одной. Как утверждает бывшая сотрудница Линдсей Шорт (Lindsay Short), компания заставляла её работать с обезьянами, болеющими герпесом, без надлежащих средств защиты. В одном ил случаев инфицированная обезьяна поцарапала сотруднице Neuralink руку через медицинскую перчатку, а в другом поцарапала лицо. При этом не уточняется, привели ли эти инциденты к заражению бывшей сотрудницы герпесом.

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Источник изображения: Neuralink

Иск Линдсей Шорт также указывает на сложную психологическую обстановку в компании, которая сопровождалась постоянным психологическим давлением со стороны руководства и нереально короткими сроками выполнения задач. Жалобы сотрудницы на условия труда игнорировались и сопровождались угрозами, а после заявления Линдсей Шорт о беременности её уволили на следующий день, как отмечается в исковом заявлении. Компания утверждает, что увольнение госпожи Шорт было вызвано её низкими показателями должностной эффективности.