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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Илон Маск настаивает, что спорткар Tesla Roadster сможет летать
И выйдет он в следующем году, как это обычно обещается.

Анонс спорткара Tesla Roadster второго поколения, чей предшественник как раз был первой моделью марки, состоялся ещё в 2017 году, и первоначально запустить его серийное производство планировалось в 2020 году, но затем руководство компании взяло за привычку ежегодно откладывать это событие на следующий год. В этом году Илон Маск (Elon Musk) в очередной раз заявил, что в 2025 году второе поколение Tesla Roadster всё же выйдет на рынок. В презентации на недавнем собрании акционеров компании эта модель не упоминалась. Уже позже, как отмечает Electrek, Илон Маск со страниц своей социальной сети X в очередной раз заявил, что новый Tesla Roadster будет летать.

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Источник изображения: Electrek

И хотя новых пояснений на этот счёт не последовало, из предыдущих заявлений Маска мы знаем, что этой машине предназначается специальный пакет опций, разработанный с участием специалистов SpaceX, который позволит спорткару не только более эффективно заруливать в виражи с помощью реактивной тяги, но и на короткое время отрываться от земли для преодоления очень коротких расстояний по воздуху.

#tesla #илон маск #электромобили tesla #tesla roadster
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