Разумеется, речь не идёт о x86-процессорах.

Научно-исследовательский институт молекулярной электроники (АО «НИИМЭ») и Министерство промышленности и торговли Российской Федерации подписали контракт на создание отечественных микросхем, аналогичных продукции Intel.

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Договор предусматривает опытно-конструкторские работы по разработке и запуску в серийное производство микросхем базового матричного кристалла ёмкостью в 10 миллионов базовых цифровых ячеек, дополненных блоками СФ ОЗУ, PLL и LVDS.

Основной задачей, поставленной перед АО «НИИМЭ», является разработка и производство на территории России указанной микросхемы, которая позволила бы заполнить пробел в отечественном производстве, поскольку на данный момент прямые российские аналоги упомянутой продукции отсутствуют. Ближайший иностранный аналог — это микросхема ПЛИС 5CEFA9 от Intel (Altera).

Проект разделён на три этапа, завершение всех работ запланировано к 2026 году, а общая стоимость контракта составляет 365 миллионов рублей. АО «НИИМЭ» известно как один из лидирующих научных центров России в сфере микро- и наноэлектроники. Организация занимается исследованиями и разработками в области полупроводников. Институт выступал исполнителем более чем по 76 государственным контрактам на сумму свыше 12 миллиардов рублей.