Суд штата Делавэр сослался на «непрозрачность процесса принятия решения» о выплате гонорара.

На ежегодном собрании акционеров корпорации Tesla, проходящем в Техасе, было вынесено на обсуждение решение о выплате Илону Маску, генеральному директору компании, вознаграждения в размере $56 млрд, предложенного ему ещё в 2018 году.

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Вопреки ожиданиям, поддержка большинства акционеров не стала гарантией окончательного утверждения этого решения, так как финальное слово останется за судебными инстанциями. Несмотря на имеющуюся неопределённость, одобрение акционерами может играть на руку Маску в дальнейшем обсуждении этого вопроса.

Следует отметить, что суд штата Делавэр в январе текущего года обнародовал решение об отмене рассматриваемого пакета компенсаций Маску, ссылаясь на «непрозрачность процесса его принятия». Согласно выводам судьи Кэтлин Маккормик, члены совета директоров компании «не демонстрировали должной независимости от Маска» и не предоставили акционерам всей необходимой информации для взвешенного голосования в 2018 году.

Тем не менее, в апрельской заявке Tesla указано, что некоторые из акционеров не согласны с вердиктом суда и выражают готовность поддержать восстановление пакета вознаграждения для Маска.

На фоне данных событий акционеров Tesla ожидают сложности, связанные с ухудшением показателей продаж и растущей конкуренцией, особенно на китайском рынке. Отношение между публичным имиджем Маска и позициями корпорации подвергается испытаниям, вызывая споры среди инвесторов и общественности. Вне зависимости от текущих сложностей, акции Tesla показали рост после высказываний Маска об одобрении его спорного компенсационного пакета акционерами.