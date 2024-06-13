Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Игнатий Колыско
Honor анонсировала смартфон-раскладушку Honor Magic V Flip с большим внешним дисплеем по цене от $689
Топовый процессор, до 16 Гбайт ОЗУ и большой внешний экран.

Компания Honor анонсировала свой первый смартфон-раскладушку — Honor Magic V Flip. Аппарат выходит на рынок чтобы составить конкуренцию известным моделям в этом форм-факторе, вроде Samsung Galaxy Z Flip 5 и Vivo X Flip.

реклама

Модель оборудована впечатляющим 4-дюймовым LTPO внешним экраном с частотой обновления 120 Гц — самым большим среди аналогов, позволяющим на нём даже видеоролики воспроизводить. Старт предзаказов на новинку уже начался — по предположениям аналитиков, модель вызовет интерес у покупателей.

Особенностью Honor Magic V Flip является его тонкий профиль: всего 7,15 мм в открытом и 14,89 мм в закрытом виде, при этом в боковую кнопку питания интегрирован сканер отпечатков пальцев для удобства пользователей. Дополнительно смартфон заполучил 6,8-дюймовый внутренний экран с разрешением 1,5K и частотой обновления 120 Гц. Он также может похвастаться отличным качеством звучания звучания за счёт мощных стереодинамиков.

Honor Magic V Flip оснащён процессором Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, оперативной памятью до 12 Гбайт ОЗУ и до 1 Тбайт флеш-памяти. В плане фото- и видеовозможностей смартфон оснащён двойной основной камерой (12 и 50 Мп) и мощной 50-мегапиксельной фронтальной камерой. Аккумулятор ёмкостью 4800 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 66 Вт.

Honor Magic V Flip доступен в разнообразных конфигурациях: начальный вариант с 8 Гбайт ОЗУ и 256 Гбайт памяти предлагается по цене 689 долларов, тогда как модели с 12 Гбайт ОЗУ и 1 Гбайт флеш-памяти оцениваются в 827 долларов.

Кроме того, представлена эксклюзивная серия, разработанная совместно с Jimmy Choo, с 16 Гбайт ОЗУ и 1 Гбайт памяти за 965 долларов. Старт продаж в Китае запланирован на 21 июня 2024 года.

#смартфоны #honor #honor magic v flip
+
Написать комментарий (0)
Sony решила притормозить с расширением выпуска датчиков изображений
Samsung вернула себе лидирующие позиции на мировом рынке смартфонов
«Волк в овечьей шкуре»: Oppo показала ударопрочный F27 Pro+, который внешне не отличается от привычных смартфонов
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

"Неприкасаемые", "Гангстеры", "Ирландец" - краткий обзор трех фильмов о мафии
1
Radeon RX 580 vs GeForce GTX 1060 – на что способны старые видеокарты в игровом ПК в 2024 году
34
Эксперт Аткинсон: Вступив в бой с РФ, Запад проигрывает войну на четырех фронтах
7
11 самых требовательных игр последних лет на ПК, которые проверят вашу видеокарту на прочность
14
Что будет с курсом рубля и ценами на комплектующие летом 2024 года
11
Выпущен Chimbalix 24.2 Alphachi, и почему работа по спецификациям в среде Linux это плохая идея
29
Washington Post: США грозят Китаю устроить "беспилотный ад" в Тайваньском проливе
1
Правда и ложь о Genshin Impact
2
Марш-бросок на Приштину: Как 25 лет назад 200 российских десантников сорвали планы НАТО на Балканах
+
Об анонсах на WWDC 2024, включая Apple Intelligence и Siri
+

Сейчас обсуждают

Евгений Тетерин
21:26
Это финская компания
Легендарная Nokia Lumia 920 вот-вот вернется в новой версии на базе Android
ЧatoБoт
21:24
Уже ничего Некроине не поможет, бо кончается в муках вона.
Украина заключила договор о гарантиях безопасности с Японией и США
Сергей Шевченко
21:12
Враньё.
Запрет на использование вредных хладагентов помог озоновому слою Земли восстановиться
Мимо
21:06
ЦИПСА коллективными усилиями попыталась воскресить Настоящего ССыкуна(трусикера, погибшего "геройской" смертью захлебнувшись кончёй польских панов) под видом бота "михаил иванов". Передай кураторам - ...
Компания Uniper разорвала контракт с «Газпром» и отсудила компенсацию $13 млрд за непоставленный газ
ЧatoБoт
21:03
Предлагаю временно, на некроинском ТВД, переименовать "Солнцепеки" в "Свынопёки".
Honor анонсировала смартфон-раскладушку Honor Magic V Flip с большим внешним дисплеем по цене от $689
Михаил Иванов
21:01
Так это же конец для всей путинской пропаганды
Борьба с фейками - 3 новых способа определения подлинности изображений
dmitry07
20:59
"В Европе открыли новое месторождения редкоземельных элементов" А еще нефти, газа и урана, и все в шаговой доступности.
В Европе открыли новое месторождения редкоземельных элементов
Андрей Смышляев
20:51
980 Самсунг на 1 Тер за 3,5? Вас нагло обманули, год назад он стоил 2500, я даже знаю у кого за 1500.
Что будет с курсом рубля и ценами на комплектующие летом 2024 года
Смотрю за 404
20:43
ни чего не меняется
Разогнанный до 5,7 ГГц Ryzen 5 9600X едва догнал стоковый Core i5-14600K в однопоточной нагрузке
slikts
20:38
Бунт на корабле!
Борис Писториус: Берлин больше не может поставлять системы ПВО Patriot украинским формированиям
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем