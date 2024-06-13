Топовый процессор, до 16 Гбайт ОЗУ и большой внешний экран.

Компания Honor анонсировала свой первый смартфон-раскладушку — Honor Magic V Flip. Аппарат выходит на рынок чтобы составить конкуренцию известным моделям в этом форм-факторе, вроде Samsung Galaxy Z Flip 5 и Vivo X Flip.

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Модель оборудована впечатляющим 4-дюймовым LTPO внешним экраном с частотой обновления 120 Гц — самым большим среди аналогов, позволяющим на нём даже видеоролики воспроизводить. Старт предзаказов на новинку уже начался — по предположениям аналитиков, модель вызовет интерес у покупателей.

Особенностью Honor Magic V Flip является его тонкий профиль: всего 7,15 мм в открытом и 14,89 мм в закрытом виде, при этом в боковую кнопку питания интегрирован сканер отпечатков пальцев для удобства пользователей. Дополнительно смартфон заполучил 6,8-дюймовый внутренний экран с разрешением 1,5K и частотой обновления 120 Гц. Он также может похвастаться отличным качеством звучания звучания за счёт мощных стереодинамиков.

Honor Magic V Flip оснащён процессором Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, оперативной памятью до 12 Гбайт ОЗУ и до 1 Тбайт флеш-памяти. В плане фото- и видеовозможностей смартфон оснащён двойной основной камерой (12 и 50 Мп) и мощной 50-мегапиксельной фронтальной камерой. Аккумулятор ёмкостью 4800 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 66 Вт.

Honor Magic V Flip доступен в разнообразных конфигурациях: начальный вариант с 8 Гбайт ОЗУ и 256 Гбайт памяти предлагается по цене 689 долларов, тогда как модели с 12 Гбайт ОЗУ и 1 Гбайт флеш-памяти оцениваются в 827 долларов.

Кроме того, представлена эксклюзивная серия, разработанная совместно с Jimmy Choo, с 16 Гбайт ОЗУ и 1 Гбайт памяти за 965 долларов. Старт продаж в Китае запланирован на 21 июня 2024 года.