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Редакция
Новости Hardware Игнатий Колыско
Финский стартап Flow Computing обещает 100-кратное увеличение производительности любого процессора, но есть нюанс
Сбор денег на разработку уникального блока PPU идёт полным ходом.

Flow Computing, инновационный стартап, возникший в лабораториях финского Центра технических исследований VTT, делает амбициозное заявление о том, что может увеличить производительность процессоров в сто раз. Это улучшение достигается за счёт внедрения уникального блока параллельной обработки данных (PPU), который функционирует в тандеме с традиционным CPU, обещая новую эпоху в сфере вычислительной техники. Интересно, что стартап успешно привлек 4 млн евро на начальном этапе финансирования.

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По утверждению руководства Flow Computing, PPU станет решением для преодоления стагнации в увеличении производительности процессоров, наблюдаемой последние десять лет. При этом новая технология предлагается как совместимое дополнение к существующим процессорным архитектурам любого типа устройств, включая персональные компьютеры, мобильные устройства и серверы данных, не говоря уже о невероятной совместимости с текущим программным обеспечением.

Компания планирует представить детальную информацию о технологии PPU и её преимуществах ближе к концу года, выражая надежду на партнёрство с ведущими игроками в индустрии, такими как Intel, AMD, Arm, Qualcomm и NVIDIA, для совершенствования и внедрения технологии.

Flow Computing подчёркивает, что для получения заявленной стократной прироста производительности потребуется процедура перекомпиляции старого программного обеспечения, в то время как неизмененный код обещает получить удвоенный прирост в скорости.

Отдельное внимание уделено интеграции PPU с CPU, что делает этот блок параллельной обработки данных более гармоничным расширением процессора в отличие от отдельно стоящих графических ускорителей GPU, которые предоставляют собой независимые единицы. Это открытие обещает возможные преимущества не только для CPU, но и для сопроцессоров и даже GPU, благодаря увеличению общей вычислительной мощности.

#процессоры #стартапы #flow computing
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