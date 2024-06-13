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Новости Hardware Игнатий Колыско
«Волк в овечьей шкуре»: Oppo показала ударопрочный F27 Pro+, который внешне не отличается от привычных смартфонов
Очень правильное направление для развития смартфонов.

Компания Oppo объявила о выпуске своего нового смартфона Oppo F27 Pro+, который сочетает в себе высокую защищённость, следуя стандартам IP69 по водо- и пылезащите, и стойкость к ударам и падениям согласно MIL-STD-810H, с эстетикой обыденных гаджетов, что делает его уникальным предложением среди защищённых устройств.

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Задняя панель новинки оснащена высококачественной 64-мегапиксельной основной камерой с диафрагмой f/1,7 и автофокусом, а также дополнительной 2-мегапиксельной портретной камерой с диафрагмой f/2,4. Отпечатки пальцев сканируются подэкранным датчиком, а сверху расположена 8-мегапиксельная селфи-камера с апертурой f/2,0.

Смартфон F27 Pro+ получил 6,7-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц и разрешением FHD+ (2412 × 1080), защищённый новейшим стеклом Gorilla Glass Victus 2. Дисплей способен передавать все оттенки цветового спектра sRGB и DCI-P3, а яркость его может достигать 950 кд/м2.

Внутри прочного корпуса скрывается техническое наполнение нового поколения: 6-нм процессор MediaTek Dimensity 7050 с восьмиядерной архитектурой и частотой до 2,6 ГГц, который дополняется мощным графическим ускорителем ARM Mali-G68 MC4. Модель оснащена 8 Гбайт оперативной памяти LPDDR4X, которую можно расширить до 16 Гбайт, и встроенной памятью на 128/256 Гбайт формата UFS 3.1.

Смартфон включает в себя аккумулятор на 5000 мА·ч и поддерживает технологию быстрой зарядки SuperVOOC мощностью 67 Вт. А управляется устройство операционной системой Android 14 с пользовательским интерфейсом ColorOS 14.

Покупателям Oppo F27 Pro+ будет доступен для приобретения с 20 июня в цветовых вариантах Dusk Pink и Midnight Navy. Стоимость версии на 8/128 Гбайт составит приблизительно $335, в то время как модель с 8/256 Гбайт обойдется в $360.

#смартфоны #oppo #f27 pro
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