TSMC фактически монополизирует рынок на какое-то время.

Выпуском 3-нм продукции со структурой транзисторов GAA будет заниматься преимущественно компания TSMC, и по мнению опрошенных Commercial Times отраслевых источников, это предоставит ей некоторые возможности для злоупотребления близким к монопольному положением на рынке. Чисто технически, кремниевые пластины при обработке по 3-нм техпроцессу оказываются примерно на 25% дороже, чем 5-нм. Это уже позволяет TSMC поднять цены пропорционально, и те же процессоры Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 в результате перехода на 3-нм технологию TSMC подорожают с $200 до $250, как утверждают источники.

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Источник изображения: Samsung Electronics

В целом семь крупных разработчиков полупроводниковых компонентов собираются воспользоваться услугами TSMC по контрактному производству 3-нм чипов, и среди них упоминаются NVIDIA, AMD, Intel, Qualcomm, MediaTek, Apple и Google. Некоторые из них начнут получать свои 3-нм изделия от TSMC уже в следующем полугодии. Соответствующие компоненты наверняка окажутся дороже предшественников, поэтому производителям устройств на их основе придётся либо искать другие источники экономии, либо тоже повышать цены.