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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Apple удалось обойти Microsoft по величине капитализации
Осенний этап обновления устройств Apple может обойти сезонные тенденции.

Акции Apple не могли похвастать высокой динамикой с начала этого года, поскольку за это время они укрепились в цене на 8%, но откровений представителей компании на WWDC 2024 оказалось достаточно, чтобы протолкнуть капитализацию этого эмитента до уровня $3,3 трлн, чего уже оказалось достаточно для опережения Microsoft с её $3,26 трлн. Не факт, что данное преимущество сохранится в последующие дни, но в данной ситуации важно отметить наличие в истории Apple момента, когда она считалась самой дорогой компанией мира с точки зрения капитализации.

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Источник изображения: Apple

По мнению аналитиков Wedbush Securities, инвесторам потребовалось некоторое время, чтобы осознать степень влияния технологий искусственного интеллекта на потребительский бизнес Apple. Нововведения, предусматриваемые Apple Intelligence, будут внедрены на пользовательских устройствах компании уже этой осенью. Не исключено, что их появление вызовет более активный всплеск спроса на продукцию компании по сравнению с сезонными тенденциями. Менее 10% смартфонов Apple, находящихся в эксплуатации, способны обеспечить поддержку новых функций Apple Intelligence.

#apple #microsoft #искусственный интеллект #акции #капитализация
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