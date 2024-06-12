И разработать всё необходимое для ремонта подводных кабелей связи.

На закате пандемии по мировому автопрому ударил кризис полупроводниковых компонентов, которых перестало хватать для нужд этой отрасли. Уже тогда власти США начали вырабатывать с Тайванем и Южной Кореей общую стратегию по контролю за цепочками поставок чипов, но на этой неделе инициатива может получить поддержку во время встречи стран «большой семёрки» в Италии, как отмечает Bloomberg. По меньшей мере, будет создана рабочая группа, в которую войдут представители заинтересованных стран.

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Источник изображения: Bloomberg

Взаимодействием в сфере поставок чипов всё не ограничится. Страны G7 хотят лучше следить за состоянием подводных кабелей связи, соединяющих континенты и островные государства для магистральной передачи информации. Ряд инцидентов с повреждением таких подводных кабелей показал, что странам необходимо выработать не только юридическую процедуру проведения ремонтных работ, но и обзавестись специальными судами со всем необходимым оборудованием и специалистами на борту.