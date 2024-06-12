На закате пандемии по мировому автопрому ударил кризис полупроводниковых компонентов, которых перестало хватать для нужд этой отрасли. Уже тогда власти США начали вырабатывать с Тайванем и Южной Кореей общую стратегию по контролю за цепочками поставок чипов, но на этой неделе инициатива может получить поддержку во время встречи стран «большой семёрки» в Италии, как отмечает Bloomberg. По меньшей мере, будет создана рабочая группа, в которую войдут представители заинтересованных стран.
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Взаимодействием в сфере поставок чипов всё не ограничится. Страны G7 хотят лучше следить за состоянием подводных кабелей связи, соединяющих континенты и островные государства для магистральной передачи информации. Ряд инцидентов с повреждением таких подводных кабелей показал, что странам необходимо выработать не только юридическую процедуру проведения ремонтных работ, но и обзавестись специальными судами со всем необходимым оборудованием и специалистами на борту.