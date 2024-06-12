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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
ASML приступит к масштабному расширению своих производственных мощностей в Нидерландах
Пример Philips стал для властей страны уроком.

Муниципальные власти Эйндховена, который является крупной производственной базой ASML в Нидерландах, как отмечает Reuters, одобрили дальнейшее их расширение, которое обеспечит рабочими местами до 20 000 человек. Под строительство новых производственных корпусов выделен относительно свободный с точки зрения планировки район на севере города в районе аэропорта.

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Источник изображения: Tokyo Electron

Разумеется, у этого решения нашлись противники среди представителей местной Социалистической партии, которые заявили, что общественные слушания не были проведены должным образом, и теперь городу придётся столкнуться с нежелательными последствиями строительства новых производственных мощностей ASML.

Для властей Нидерландов в целом достижение этого соглашения является победой, поскольку ещё в начале года то и дело возникали слухи о намерениях ASML сосредоточиться на расширении присутствия за пределами Нидерландов из-за неблагоприятной миграционной политики правительства, которая мешает компании привлекать рабочую силу на территории страны. Власти попытались удержать ASML дополнительными субсидиями на сумму $2,7 млрд. Компания является крупнейшим в мире поставщиком литографических сканеров, которые нужны для производства полупроводниковых компонентов.

В девяностые годы основанная в Эйндховене компания Philips перенесла свою штаб-квартиру в Амстердам, что привело к увольнению десятков тысяч жителей города. Муниципальные власти Эйндховена довольны тем, что в случае с ASML избежать чего-то подобного до сих пор удаётся. Как ожидается, в результате предстоящего расширения производственных мощностей компании численность жителей города увеличится с 850 тысяч до 1 млн человек.

#полупроводники #asml #нидерланды
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