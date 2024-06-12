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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Китайские производители чипов обеспечивают половину выручки японских поставщиков оборудования
И эта пропорция сохраняется уже третий квартал подряд.

Санкции США, Нидерландов и Японии в отношении поставок в Китай оборудования и материалов для производства чипов поэтапно усиливаются, но это не мешает Поднебесной обеспечивать своих японских поставщиков половиной профильной выручки уже третий квартал подряд, как отмечает Nikkei Asian Review. В прошлом квартале они тоже формировали около 50% выручки японских поставщиков оборудования для производства чипов и ЖК-панелей, а также расходных материалов для них. В годовом сравнении выручка выросла на 82% до $3,32 млрд. Это максимальная сумма с 2007 года — на данном этапе японские поставщики от санкций только выигрывают.

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Источник изображения: Tokyo Electron

Впрочем, как поясняют опрошенные первоисточником эксперты, рост импорта японского оборудования в Китае нельзя объяснить только стремлением местных производителей сформировать увеличенные запасы необходимых им для работы систем и материалов. Натыкаясь на санкционные ограничения, многие китайские производители переключаются на более зрелую литографию, но объёмы выпуска продукции при этом неизменно наращивают. Это значит, что им нужно приобретать больше оборудования, не попадающего под санкции Японии, США или Нидерландов. Соответствующие затраты китайских производителей с начала текущего года неуклонно растут, и к апрелю превысили $4 млрд в ежемесячном выражении.

#полупроводники #китай #литографическое производство #санкции #япония
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