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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Электромобили Tesla на платформе следующего поколения будут готовы не ранее 2027 года
Тогда же появится и обещанное роботизированное такси этой марки.

Аналитикам JPMorgan & Chase, как отмечает Bloomberg, выпала редкая возможность пообщаться с директором Tesla по связям с инвесторами, после чего у них сложилось впечатление, что готовящиеся к анонсу 8 августа этого года роботизированные такси этой марки появятся на рынке лишь через несколько лет. Во-первых, для этого должна созреть необходимая инфраструктура, включая управляющее программное обеспечение и законодательные акты. Во-вторых, роботизированное такси Tesla будет построено на платформе следующего поколения, с внедрением которой компания решила повременить.

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Источник изображения: Tesla

Напомним, что в текущем полугодии Илон Маск (Elon Musk) принял решение к 2025 году наладить выпуск обновлённых версий существующих моделей электромобилей с использованием некоторых технологических решений, заимствованных у будущей платформы нового поколения. Именно такие обновлённые машины должны помочь Tesla полностью загрузить свои производственные мощности и поднять прибыльность бизнеса до уровня, позволяющего безболезненно перейти к подготовке роботизированного такси к массовому производству.

При этом, как отмечают аналитики JPMorgan, новая платформа Tesla доберётся до конвейера лишь в 2027 году, поэтому и роботизированное такси начнёт выпускаться не ранее этого срока. Приносить заметную выручку оно станет ещё позднее, что вполне закономерно.

#tesla #электромобили tesla #tesla robotaxi
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