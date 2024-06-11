Сколько он будет стоить у нас — вопрос хороший.

Для тех, кто ищет среди технологических новинок что-то доступное, но при этом высококачественное, Philips предложил интересное решение — новый монитор 2К с частотой обновления 100 Гц. Ориентированный как на геймеров, так и на пользователей, занятых рабочими задачами, этот монитор с производительность и умеренную цену.

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В мониторе предусмотрены фильтр для минимизации синего света и технология предотвращения мерцания, что существенно уменьшает нагрузку на глаза. К тому же, SmartContrast автоматически корректирует цветовую палитру и яркость подсветки в зависимости от типа показываемого содержимого, предоставляя оптимальное качество изображения и защиту зрения. С его стандартной яркостью в 250 нит и высокой контрастностью 1300:1, монитор делает просмотр контента комфортным даже при длительном использовании.

Philips 24E1N1520 сочетает в себе 23,8-дюймовую IPS-панель с разрешением 2560×1440 пикселей, обеспечивая качественное изображение благодаря 8-битной глубине цвета и покрытию sRGB на уровне 94% (73% NTSC). Монитор предлагает широкие углы обзора до 178 градусов и минимальное время реакции в 1 мс, делая его превосходным вариантом для требовательных игр и работы, где важны каждая деталь и моментальная реакция.

Модель оснащена технологией адаптивной синхронизации, дабы избежать разрывов экрана и задержек, делая игровой процесс максимально плавным и комфортным. Подставка фиксированной высоты не ограничивает возможности монитора, так как имеется возможность его монтажа благодаря стандарту VESA 100. Пользователи могут выбрать удобное размещение, будь то крепление на стене или на регулируемый стенд. Предусмотрены порты HDMI 2.0 и DisplayPort 1.4 для подключения, а стоимость новинки на китайском рынке составляет лишь 96 долларов (примерно 8550 рублей), делая её доступной для широкого спектра пользователей.