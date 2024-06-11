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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Китайский конкурент NVIDIA предлагает аналог GeForce RTX 3060 по цене на 40% ниже
Желающие купить находятся.

Китайской компании Moore Threads Technology, которая сосредоточена на разработке игровых графических процессоров, не составило большого труда к концу прошлого года попасть в санкционный список США, поскольку американские власти даже в игровых ускорителях видят потенциал использования «в военных целях». Как поясняет South China Morning Post, китайская видеокарта MTT S80 набирает популярность среди патриотично настроенных любителей игр в КНР, которые сравнивают её по уровню быстродействия с GeForce RTX 3060, но при этом отмечают более низкую на 40% стоимость.

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Источник изображения: Moore Threads Technology

Современные игры на GeForce RX 3060 всё равно запускаются лучше, но для более старых игр MTT S80 вполне годится, особенно с учётом расширенного до 130 штук списка поддерживаемых этой видеокартой игр. В Китае такая альтернатива GeForce RTX 3060 стоит около $200, а одноимённое решение NVIDIA оценивается заметно дороже. Сама NVIDIA сейчас отдаёт приоритет развитию сегмента ускорителей вычислений, а не игровому рынку. Кроме того, в Китай она самые передовые игровые видеокарты тоже поставлять не имеет права, поэтому у местных участников рынка появляется всё больше шансов увеличить свою долю на нём. Компания Moore Threads Technology была в 2020 году основана выходцем из NVIDIA, который некоторое время курировал бизнес этой американской компании в Китае. Помимо игровых графических ускорителей, MTT разрабатывает и серверные ускорители вычислений, поэтому её деятельность и попала под санкции США в прошлом году.

#nvidia #видеокарты #китай #китайские производители #moore threads #moore threads mtt s80
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Китайские 5-нм чипы окажутся в десять раз дороже выпущенных на Тайване
NVIDIA сможет неплохо заработать и на стремлении государств к суверенитету в сфере ИИ
Американские производители оборудования для выпуска чипов не боятся снижения спроса со стороны китайских клиентов
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