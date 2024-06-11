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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Китайские 5-нм чипы окажутся в десять раз дороже выпущенных на Тайване
Санкции в действии.

Китайские производители чипов только мечтают о технологическом суверенитете, рассчитывая продвинуться в его направлении при помощи средств нового «Большого фонда», предусматривающего субсидии на сумму $47,5 млрд. В части технологического паритета с тайваньскими конкурентами у китайских производителей чипов тоже всё не так благополучно, как хотелось бы последним. Аналитики Bloomberg Intelligence утверждают, что 5-нм чипы производства SMIC окажутся раз в десять дороже выпускаемых TSMC, поскольку у первой из компаний не будет доступа к более эффективному с экономической точки зрения оборудованию, позволяющему работать со сверхжёстким ультрафиолетовым излучением.

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Источник изображения: Bloomberg

Уровень выхода годных 5-нм чипов на конвейере SMIC будет далёк от оптимального, как считают эксперты, и в совокупности с более высокими затратами на оснастку себестоимость такой продукции окажется заведомо выше, чем выпущенной на конвейере TSMC. По сути, на это и направлены санкции США и их союзников, которые блокируют китайским производителями чипов доступ к современному оборудованию уже несколько лет подряд. Неуверенность инвесторов в перспективах развития SMIC отображается и в динамике акций компании — с начала года они подешевели на 7,5%, тогда как акции TSMC за то же время выросли в цене на 48%. Разница между ними достигла максимального с 2005 года значения.

#полупроводники #китай #tsmc #санкции #тайвань #smic
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