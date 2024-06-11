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Новости Hardware Алексей Сычёв
TSMC обеспечена заказами на 3-нм продукцию до 2026 года
Объёмы производства растут, но и клиентов становится больше.

Даже готовность TSMC в течение этого года утроить объёмы производства 3-нм продукции не уберегут рынок от дефицита соответствующей продукции, как отмечает тайваньское издание Economic Daily News. Источник поясняет, что TSMC уже обеспечена заказами на 3-нм изделия до 2026 года, включая и будущие разновидности техпроцессов этого семейства, которые будут осваиваться в 2025 году и во второй половине текущего.

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Источник изображения: TSMC

В скором времени TSMC сможет ежемесячно выпускать по 180 000 кремниевых пластин с 3-нм продукцией. Помимо Apple, Qualcomm, AMD и NVIDIA, использовать 3-нм техпроцессы TSMC готовы ещё четыре крупные компании. Готовящиеся к анонсу в сентябре смартфоны серии iPhone 16, как ожидается, будут оснащаться 3-нм процессорами, а поддержка ими и сопутствующим программным обеспечением функций искусственного интеллекта позволит поднять спрос на смартфоны Apple на величину до 5%, как считают аналитики.

#полупроводники #литографическое производство #tsmc
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