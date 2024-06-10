Гардеробу кожаных курток не будет конца и края.

По данным квартального отчёта NVIDIA, более половины из вырученных за период в серверном сегменте $26 млрд компания получила от провайдеров облачных услуг, которые закупали ускорители вычислений этой марки для собственных нужд. Опрошенные The Wall Street Journal отмечают, что темпы роста выручки в облачном секторе для NVIDIA замедляются, но перед ней открываются новые перспективы в связи со стремлением многих государств развивать национальные проекты в области искусственного интеллекта.

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Источник изображения: NVIDIA

Само руководство NVIDIA уже оценивает ёмкость данного сегмента рынка в $10 млрд по итогам текущего года. Правительства самых разных стран понимают, что создавать адаптированные к специфике конкретного государства с его законами, традициями и языками системы искусственного интеллекта нужно в обособленной среде и при чётком контроле за передачей информации, касающейся граждан этой страны. Суверенитета с точки зрения данных в этой сфере ещё можно добиться, а вот с доступом к современным зарубежным ускорителям вычислений у того же Китая уже начались проблемы. Впрочем, китайские разработчики чипов не унывают, и активно продвигают свои ускорители на рынке Африки, не говоря уже о внутреннем китайском. Так или иначе, стремление государств к созданию национальной инфраструктуры в сфере искусственного интеллекта, по мнению аналитиков, ещё долго будет подогревать спрос на продукцию NVIDIA и её программные решения.