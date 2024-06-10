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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Фил Спенсер заявил, что Microsoft всё же нужна портативная игровая консоль
Но когда она появится, не уточняется.

Глава подразделения Xbox корпорации Microsoft Фил Спенсер (Phil Spencer) и ранее не скрывал своих симпатий к идее создания портативной игровой консоли, а в интервью ресурсу IGN на этой неделе прямо заявил, что убеждён в необходимости её выпуска. По его словам, специалисты подразделения Xbox работают над созданием самого разного аппаратного обеспечения и способов игрового разнообразия.

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Источник изображения: Nintendo

Сроков появления портативной консоли Xbox глава подразделения Microsoft не назвал, но подчеркнул, что ему лично нравится играть на Asus ROG Ally, Lenovo Legion Go и Valve Steam Deck. Он уверен, что потенциальная портативная игровая консоль Microsoft должна запускать игры на собственной локальной аппаратной базе, а не работать с их трансляцией из облачного сервиса. Он также хотел бы сохранить на дисплее консоли привычный пользователям Xbox интерфейс, просто в уменьшенном масштабе.

#microsoft #xbox #игровые консоли #фил спенсер #портативные игровые консоли
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