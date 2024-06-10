Но когда она появится, не уточняется.

Глава подразделения Xbox корпорации Microsoft Фил Спенсер (Phil Spencer) и ранее не скрывал своих симпатий к идее создания портативной игровой консоли, а в интервью ресурсу IGN на этой неделе прямо заявил, что убеждён в необходимости её выпуска. По его словам, специалисты подразделения Xbox работают над созданием самого разного аппаратного обеспечения и способов игрового разнообразия.

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Источник изображения: Nintendo

Сроков появления портативной консоли Xbox глава подразделения Microsoft не назвал, но подчеркнул, что ему лично нравится играть на Asus ROG Ally, Lenovo Legion Go и Valve Steam Deck. Он уверен, что потенциальная портативная игровая консоль Microsoft должна запускать игры на собственной локальной аппаратной базе, а не работать с их трансляцией из облачного сервиса. Он также хотел бы сохранить на дисплее консоли привычный пользователям Xbox интерфейс, просто в уменьшенном масштабе.