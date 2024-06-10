Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
В этом году выручка от реализации чипов вырастет до рекордных $611,2 млрд
А в следующем увеличится ещё на 12,5%.

Отраслевая ассоциация SIA отметила, что в апреле мировая выручка от реализации полупроводниковых компонентов впервые с начала года последовательно выросла, пусть и на скромные 1,1%. В годовом сравнении апрельская выручка выросла на 15,8% до $46,4 млрд. Этих сигналов экспертам SIA хватило, чтобы разделить оптимизм коллег из WSTS, которые считают, что в текущем году выручка от реализации чипов вырастет на 16% до рекордных 611,2 млрд, а в следующем году вырастет ещё на 12,5% до $687,4 млрд.

реклама

Источник изображения: SIA

Что характерно, в апреле максимальный рост выручки продемонстрировал американский рынок (на 32,4% до $12,64 млрд), и хотя в статистике формально упоминаются обе Америки, очевидно, что упор сделан на Северную. По версии SIA, за весь текущий год выручка от реализации полупроводниковых компонентов в Америках вырастет более чем на 25%.

По данным WSTS, самым активно наращивающим выручку сегментом полупроводникового рынка в этом году станет направление микросхем памяти, которое прибавит сразу 76,8%. Направление логических компонентов прибавит 10,7%, но все остальные сегменты рынка ограничатся однозначным приростом в процентах. В следующем году память прибавит более 25%, а направление логических компонентов тоже увеличит выручку более чем на 10%. Теоретически, на этих тенденциях должны хорошо заработать производители памяти, которые ещё недавно несли рекордные убытки. Разумеется, концентрация «очагов роста выручки» в Америке указывает как минимум на успех компании NVIDIA, а также её ближайших конкурентов и партнёров.

#аналитика #финансы #полупроводники
+
Написать комментарий (0)
После дробления акций NVIDIA их курс наверняка продолжит рост
Игровая выручка AMD в следующем году будет стабильна
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Ryzen 5 7500F vs Core i9-11900K – как самый бюджетный процессор AMD обошёл флагман Intel в играх
51
Почему игровой ноутбук хуже компьютера, а серия NVIDIA GeForce RTX 50 сильно разочарует геймеров
62
Итоги гоночного уик-энда 8-9 июня
2
Как делать покупки на Xbox через Турцию (Аргентину, Египет)
5
О причинах гибели президента Ирана Раиси
7
Выбираем лучший процессор для мощного игрового ПК — 10 самых выгодных моделей в 2024 году
2
В случае конфликта с Китаем, ВВС США понесут огромные потери из-за отсутствия укрытий для самолётов
1

Сейчас обсуждают

отека
11:49
Зашел на статью, похоже, что ты врешь. Первый результ это твой.
Ryzen 5 7500F vs Core i9-11900K – как самый бюджетный процессор AMD обошёл флагман Intel в играх
Владимир
11:48
Зайди в аиду, запусти тесты и покажи ватты умник красноглазый. Потом поговорим. Эта циферка что ты показал тока у интела до 11го +\- покаления отображала реальные данные.
Ryzen 5 7500F vs Core i9-11900K – как самый бюджетный процессор AMD обошёл флагман Intel в играх
dodzbogdan
11:44
Обиделся? Ну иди, помохай лопатой, заработай.
10 аналогов Notcoin, которые могут повторить его успех
Вася Пупкин
11:41
лишить девственности)
В Белом доме подтвердили первые удары по территории России американским оружием
Enforsen Bsv
11:37
Что бы что то обнаружить , с начала надо это подсветить локатором ... Как только ты включишь свой локатор , он сразу уничтожается ... Шах..Мат ...)))
Украина получит комплекс ПВО GM200 стоимостью 30 млн евро и дальностью работы до 250 км
Чaтo- - - - Бoт
11:33
Продолжение посадки Некроины на шпагат, на этот раз ещё трохi поширше и поглубже.
Украинское руководство перебрасывает свои резервы на Сумское направление
Чaтo- - - - Бoт
11:31
Cколько бы и как эти залужные грэмы не стонали, а Некроина будет полностью ликвидирована.
Южная Корея запустит вещание через громкоговорители на границе с КНДР в ответ на «шары с мусором»
glavhyilo
11:28
никакого и чё
Украина получит комплекс ПВО GM200 стоимостью 30 млн евро и дальностью работы до 250 км
Alex Kononenko
11:27
Какое отношение эта новость имеет к оверклокингу?
Украина получит комплекс ПВО GM200 стоимостью 30 млн евро и дальностью работы до 250 км
irnwlf
11:26
AMD video cards = bull shit.
О причинах гибели президента Ирана Раиси
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем