А в следующем увеличится ещё на 12,5%.

Отраслевая ассоциация SIA отметила, что в апреле мировая выручка от реализации полупроводниковых компонентов впервые с начала года последовательно выросла, пусть и на скромные 1,1%. В годовом сравнении апрельская выручка выросла на 15,8% до $46,4 млрд. Этих сигналов экспертам SIA хватило, чтобы разделить оптимизм коллег из WSTS, которые считают, что в текущем году выручка от реализации чипов вырастет на 16% до рекордных 611,2 млрд, а в следующем году вырастет ещё на 12,5% до $687,4 млрд.

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Источник изображения: SIA

Что характерно, в апреле максимальный рост выручки продемонстрировал американский рынок (на 32,4% до $12,64 млрд), и хотя в статистике формально упоминаются обе Америки, очевидно, что упор сделан на Северную. По версии SIA, за весь текущий год выручка от реализации полупроводниковых компонентов в Америках вырастет более чем на 25%.

По данным WSTS, самым активно наращивающим выручку сегментом полупроводникового рынка в этом году станет направление микросхем памяти, которое прибавит сразу 76,8%. Направление логических компонентов прибавит 10,7%, но все остальные сегменты рынка ограничатся однозначным приростом в процентах. В следующем году память прибавит более 25%, а направление логических компонентов тоже увеличит выручку более чем на 10%. Теоретически, на этих тенденциях должны хорошо заработать производители памяти, которые ещё недавно несли рекордные убытки. Разумеется, концентрация «очагов роста выручки» в Америке указывает как минимум на успех компании NVIDIA, а также её ближайших конкурентов и партнёров.