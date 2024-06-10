А во второй половине текущего начнёт расти.

Аналитики Raymond James при оценке перспектив развития бизнеса AMD в текущем году больше всего внимания уделили возможности превышения выручкой от реализации ускорителей вычислений упоминаемой в официальном прогнозе компании суммы $4 млрд. У этого поставщика, по данным авторов аналитической записки, более 100 крупных клиентов на этом направлении, и с учётом востребованности подобной продукции, и фактическая выручка может оказаться выше $4 млрд.

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Источник изображения: Microsoft

Худший период в игровом и встраиваемом сегментах для AMD также позади, как считают эксперты, и во втором полугодии выручка в них начнёт восстанавливаться. Напомним, что первый квартал компания завершила снижением игровой выручки на 48% до $922 млн. Сложно сказать, какие именно факторы, помимо обновлённых чисто косметически игровых консолей Microsoft, помогут AMD оживить спрос на свои игровые решения, но в следующем году, по мнению представителей Raymond James, игровая выручка компании останется на стабильном уровне в годовом сравнении.