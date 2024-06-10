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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Китайские власти будут выплачивать по $1380 гражданам, собирающимся поменять автомобиль с ДВС на электромобиль
До конца текущего года.

Субсидии в КНР получают не только автопроизводители, но и конечные покупатели электромобилей. Впервые они появились в 2009 году, и к 2014 году достигали $13 800 на определённые категории приобретаемых электромобилей, цены на которые тогда были заметно выше. Как сообщает South China Morning Post, в этом году власти КНР решили возобновить практику субсидирования покупок гражданами электромобилей, но на этот раз на получение $1380 за каждую машину могут претендовать те, кто обменяет с доплатой свой автомобиль с ДВС на электромобиль.

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Источник изображения: BYD

Субсидия будет действовать с конца апреля до конца текущего года. По некоторым оценкам, данная программа позволит увеличить объёмы продаж электромобилей на китайском рынке на 2 млн машин по итогам этого года. В условиях ожесточённых ценовых войн, которые уже привели к снижению цен на 50 моделей электромобилей на величину до 10%. Производители после возобновления субсидий рассчитывают на увеличение объёмов продаж в текущем квартале. Nio и XPeng выводят на китайский рынок более доступные торговые марки электромобилей, поскольку в премиальном сегменте уже не протолкнуться. Представители JPMorgan убеждены, что консолидация китайского рынка электромобилей неизбежна — места для более чем 100 производителей на нём просто не хватит даже с учётом высоких темпов роста и его ёмкости.

#китай #электромобили #китайские производители #субсидии
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