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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Илон Маск заявил, что рестайлинговый вариант Model Y в этом году не выйдет
Но непрерывные улучшения будут внедряться постоянно.

Глава компании Tesla известен своей склонностью давать трудно реализуемые обещания, но он также не стесняется давать гарантии отсутствия определённых действий со своей стороны. Например, как поясняет CnEVPost, в минувшие выходные Илон Маск (Elon Musk) решил лишить определённую часть медийной сферы пищи для размышлений о выпуске рестайлинговой версии кроссовера Model Y в текущем году. Как известно, в прошлом году в Китае началось производство рестайлингового варианта седана Tesla Model 3, который серьёзно подтянулся по шумоизоляции и отделке интерьера к китайским конкурентам.

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Источник изображения: CnEVPost

Поскольку последние то и дело анонсируют очередного «убийцу» Tesla Model Y, было бы логично ожидать от компании серьёзного обновления данной модели, но Илон Маск заявил, что в текущем году обновлённой Model Y ожидать не стоит. Правда, он тут же добавил, что с учётом непрерывных улучшений, вносимых в конструкцию и характеристики каждой модели на протяжении её жизненного цикла, даже выпускаемые через 6 месяцев от настоящего момента кроссоверы будут «чуть лучше предыдущих». До этого считалось, что к сборке обновлённой версии Model Y компания может приступить к октябрю текущего года. Скорее всего, теперь существующие массовые модели электромобилей Tesla будут улучшены к началу следующего года, поскольку планы компании были пересмотрены весной этого.

#tesla #илон маск #электромобили #электромобили tesla #tesla model y
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Илон Маск утверждает, что автопилот Tesla сейчас позволяет целый год ездить без вмешательства водителя
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