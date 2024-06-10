Глава компании Tesla известен своей склонностью давать трудно реализуемые обещания, но он также не стесняется давать гарантии отсутствия определённых действий со своей стороны. Например, как поясняет CnEVPost, в минувшие выходные Илон Маск (Elon Musk) решил лишить определённую часть медийной сферы пищи для размышлений о выпуске рестайлинговой версии кроссовера Model Y в текущем году. Как известно, в прошлом году в Китае началось производство рестайлингового варианта седана Tesla Model 3, который серьёзно подтянулся по шумоизоляции и отделке интерьера к китайским конкурентам.
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Поскольку последние то и дело анонсируют очередного «убийцу» Tesla Model Y, было бы логично ожидать от компании серьёзного обновления данной модели, но Илон Маск заявил, что в текущем году обновлённой Model Y ожидать не стоит. Правда, он тут же добавил, что с учётом непрерывных улучшений, вносимых в конструкцию и характеристики каждой модели на протяжении её жизненного цикла, даже выпускаемые через 6 месяцев от настоящего момента кроссоверы будут «чуть лучше предыдущих». До этого считалось, что к сборке обновлённой версии Model Y компания может приступить к октябрю текущего года. Скорее всего, теперь существующие массовые модели электромобилей Tesla будут улучшены к началу следующего года, поскольку планы компании были пересмотрены весной этого.