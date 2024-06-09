По крайней мере, если закрыть глаза на некоторые его недостатки.

Пока инвесторы паникуют из-за возможного замедления разработки автопилота Tesla в результате перераспределения приоритетов Илоном Маском (Elon Musk) в части поставок ускорителей вычислений NVIDIA между контролируемыми им компаниями, ресурс Electrek приводит заявления миллиардера по поводу прогресса Tesla в создании новых версий программного комплекса FSD, в перспективе способного позволить одноимённым электромобилям обходиться без водителя.

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Источник изображения: Tesla

Как пояснил глава Tesla, сейчас среди сотрудников компании для тестирования начала распространяться версия FSD 12.4.1, и если всё пойдёт по плану, сторонние участники тестирования начнут получать её в эти выходные. Маск утверждает, что количество изменений в этой версии ПО настолько велико, что её следовало бы обозначить v13.

В раннем тестировании уже находятся и версии 12.5 и 12.6, которым Маск также хотел бы заслуженно, по его мнению, присвоить индексы v14 и v15 соответственно. Как он заявил, сейчас Tesla достигла такого уровня развития автопилота, который позволяет управлять электромобилем в автоматическом режиме на протяжении целого года, прежде чем потребуется вмешательство водителя. Правда, как скромно подметил Илон Маск, для этого ещё нужно устранить имеющиеся недостатки в программном обеспечении.