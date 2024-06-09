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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Илон Маск утверждает, что автопилот Tesla сейчас позволяет целый год ездить без вмешательства водителя
По крайней мере, если закрыть глаза на некоторые его недостатки.

Пока инвесторы паникуют из-за возможного замедления разработки автопилота Tesla в результате перераспределения приоритетов Илоном Маском (Elon Musk) в части поставок ускорителей вычислений NVIDIA между контролируемыми им компаниями, ресурс Electrek приводит заявления миллиардера по поводу прогресса Tesla в создании новых версий программного комплекса FSD, в перспективе способного позволить одноимённым электромобилям обходиться без водителя.

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Источник изображения: Tesla

Как пояснил глава Tesla, сейчас среди сотрудников компании для тестирования начала распространяться версия FSD 12.4.1, и если всё пойдёт по плану, сторонние участники тестирования начнут получать её в эти выходные. Маск утверждает, что количество изменений в этой версии ПО настолько велико, что её следовало бы обозначить v13.

В раннем тестировании уже находятся и версии 12.5 и 12.6, которым Маск также хотел бы заслуженно, по его мнению, присвоить индексы v14 и v15 соответственно. Как он заявил, сейчас Tesla достигла такого уровня развития автопилота, который позволяет управлять электромобилем в автоматическом режиме на протяжении целого года, прежде чем потребуется вмешательство водителя. Правда, как скромно подметил Илон Маск, для этого ещё нужно устранить имеющиеся недостатки в программном обеспечении.

#tesla #илон маск #электромобили tesla #автопилот #tesla fsd
Источник: electrek.co
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