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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Электромобили Tesla в Китае получили возможность давать навигационные подсказки с учётом дорожной разметки
Всё это уже давно было реализовано местными конкурентами.

Судя по публикации Reuters, американская компания Tesla всё меньше полагается в Китае на агрессивную ценовую политику, пытаясь соответствовать тому уровню сервиса, который предлагают покупателям электромобилей конкурирующие местные производители. По крайней мере, появление в фирменной навигационной системе Tesla подсказок с учётом дорожной разметки можно оценивать именно как движение в данном направлении.

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Источник изображения: Tesla

Другими словами, навигационные карты Tesla в бортовой системе электромобилей, эксплуатируемых в Китае, теперь учитывают разметку на конкретном участке дороги при формировании маршрута и подсказок для водителя. Это позволяет ему заблаговременно перестраиваться при движении по маршруту, полагаясь преимущественно на подсказки бортовой навигационной системы, а не запускать её аналог на смартфоне или пользоваться исключительно собственным восприятием дорожной обстановки. Предполагается, что к реализации долгожданной функции причастна компания Baidu, которая снабжает Tesla цифровыми картами местности Китая с 2020 года.

#китай #tesla #электромобили tesla #baidu #навигационная система
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