На это указывает статистика.

В конце этой рабочей недели перспективы появления антимонопольного иска к NVIDIA в какой-то степени подпортили динамику курса акций компании, но с начала года он всё равно вырос на 144%. Кроме того, с понедельника фактически произойдёт дробление акций компании в пропорции «10 к 1», и при условии неизменности действующего курса стоимость одной акции снизится с $1208 до $120,8. В классическом понимании это событие должно повысить привлекательность акций NVIDIA для небольших инвесторов, повысить спрос и способствовать росту курса. Специалисты Bank of America Global Research, по крайней мере, опираются на биржевую статистику, которая говорит в пользу такого сценария.

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Источник изображения: Getty Images

В среднем, курс акций на американском фондовом рынке после дробления вырастает на 25% в последующие 12 месяцев, тогда как индекс S&P 500 за это время успевает вырасти только на 12%. Фундаментальные показатели тоже говорят о возможности роста курса акций NVIDIA, поскольку рынок пока не отыграл весь потенциал увеличения доходов компании. В феврале Walmart раздробил акции по схеме «3 к 1», с тех пор они выросли в цене более чем на 15%, а компания Amazon дробила свои акции два года назад, и с тех пор они выросли в цене на 50%.