И не только в сфере выпуска чипов.

Как поясняет Business Korea, корпорация Intel ежегодно проводит мероприятие AI Summit в разных странах, и в этом году оно имело место в столице Южной Кореи пятого июня. Интересы компании на нём представлял Джастин Хоутард (Justin Hotard), старший вице-президент подразделения Intel, занимающегося решениями для центров обработки данных и искусственного интеллекта. Такое мероприятие под эгидой Intel впервые проходило в Южной Корее.

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Источник изображения: Business Korea

Представитель Intel с трибуны саммита заявил, что «искусственный интеллект является важнейшим изменением для человечества со времён появления интернета». К концу десятилетия, по его мнению, каждая компания будет использовать технологии искусственного интеллекта. Intel хотела бы создать открытую экосистему, которой смогли бы воспользоваться желающие получить выгоду от искусственного интеллекта участники рынка. Это касается и ПК, и серверных систем, и услуг Intel по производству полупроводниковых компонентов по заказу сторонних разработчиков. Intel желает углублять сотрудничество с южнокорейскими компаниями, и среди них были упомянуты SK hynix и Samsung Electronics, помимо местных операторов связи и LG Electronics. Компания Naver, например, собирается к концу года создать большую языковую модель с открытым исходным кодом, которая использовала бы ускорители Gaudi.