Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Intel готова углубить сотрудничество с южнокорейскими компаниями
И не только в сфере выпуска чипов.

Как поясняет Business Korea, корпорация Intel ежегодно проводит мероприятие AI Summit в разных странах, и в этом году оно имело место в столице Южной Кореи пятого июня. Интересы компании на нём представлял Джастин Хоутард (Justin Hotard), старший вице-президент подразделения Intel, занимающегося решениями для центров обработки данных и искусственного интеллекта. Такое мероприятие под эгидой Intel впервые проходило в Южной Корее.

реклама

Источник изображения: Business Korea

Представитель Intel с трибуны саммита заявил, что «искусственный интеллект является важнейшим изменением для человечества со времён появления интернета». К концу десятилетия, по его мнению, каждая компания будет использовать технологии искусственного интеллекта. Intel хотела бы создать открытую экосистему, которой смогли бы воспользоваться желающие получить выгоду от искусственного интеллекта участники рынка. Это касается и ПК, и серверных систем, и услуг Intel по производству полупроводниковых компонентов по заказу сторонних разработчиков. Intel желает углублять сотрудничество с южнокорейскими компаниями, и среди них были упомянуты SK hynix и Samsung Electronics, помимо местных операторов связи и LG Electronics. Компания Naver, например, собирается к концу года создать большую языковую модель с открытым исходным кодом, которая использовала бы ускорители Gaudi.

#intel #искусственный интеллект #южная корея #международное сотрудничество
+
Написать комментарий (0)
У акций AMD больше шансов подтянуться за NVIDIA, чем у Intel
Intel рассчитывает восстановить свою выручку в Китае после запрета на сотрудничество с Huawei
AMD тоже не боится конкуренции со стороны Arm в сегменте ПК
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

7 лучших и 4 худших шестиядерных процессоров лета 2024 года — выбираем самую выгодную модель
28
"Резидент", "Пацан против всех", "Без границ" - обзор трех фильмов
7
Собираем мощный ПК за 150 тысяч рублей для QuadHD-гейминга и стриминга игр
20
Обзор видеокарты ATi Radeon X1050 512М или тройное дно за авторством AMD
109
Китайские разработчики преднамеренно ухудшают AI-чипы, чтобы сохранить доступ к услугам TSMC
2
Ryzen 5 7500F vs Core i9-11900K – как самый бюджетный процессор AMD обошёл флагман Intel в играх
34
Об истребителях Mirage 2000-5, которые Франция собирается передать Украине
14
Американский журналист сравнил конфликт на Украине с Первой мировой войной и похвалил Россию
4
War Zone: США активно наращивают запасы ракет для обороны Тайваня
+
О причинах гибели президента Ирана Раиси
+

Сейчас обсуждают

Александр Дедов
03:42
Окно вылета не постоянное. Имея такую вундервафлю можно засылать объекты в космос по кд
Чем интересен проект космического лифта, и почему в 2025 Япония не сможет приступить к строительству
Игорь Быков
03:29
Самсунгу уже отдавали производство 888 и 8 gen 1, все помним что прлучилось.
Snapdragon 8 Gen 5 будет производиться на мощностях Samsung и TSMC одновременно
Александр Еремеев
03:25
Ради Рухьяна посмотрю пожалуй. Со времен "рейдов" нравится этот мастер единоборств.
"Резидент", "Пацан против всех", "Без границ" - обзор трех фильмов
32Влад32
02:52
Это хорошо.
В ночь на 7 июня российские ВКС сумели поразить комплексы ПВО в Полтавской и Киевской областях
Асмо
01:56
Ммм, там таможенный союз с 95года, что является отличным способ сделать турцию перевалочной территорией для ввоза машин через турцию в ЕС. Плюс, Турция территория сбыта машин из ЕС, а они не конкурент...
Турция увеличивает пошлины на покупки китайских автомобилей до 40%
Last Sunset
01:21
Что за тупая новость?
В Москве построят первый в РФ роботизированный завод по выпуску грузовиков
Дмитрий
01:00
На десятке стока же багов всплывает. обновления одни и те же индусы делают)) я вообще между 10 и 11 не вижу разницы. проблемки везде.
Microsoft подтверждает наличие проблем с обновлением KB5037853 для Windows 11 на виртуальных машинах
DIP48
00:56
Надо хуситам что нибудь этакого подбросить. Запад же Украине подбрасывает, то почему бы России что нибудь современное хуситам не подарить
"Неутомимые мстители" Йемена вновь атаковали американский авианосец Dwight Eisenhower
Дмитрий
00:55
Да мы чисто поржать в комменты заходим
Ryzen 5 7500F vs Core i9-11900K – как самый бюджетный процессор AMD обошёл флагман Intel в играх
Дмитрий
00:54
11900к уже давно не производится. можно тока на барахолке купить так сказать. на яндексе еще древние бродвелы продаются 2017 года всё еще как новые.
Ryzen 5 7500F vs Core i9-11900K – как самый бюджетный процессор AMD обошёл флагман Intel в играх
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем