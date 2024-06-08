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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Panasonic будет снабжать своими тяговыми аккумуляторами Mazda и Subaru
Североамериканский рынок не оправдывает ожиданий.

Ситуация со спросом на электромобили на рынке США, как отмечает Nikkei Asian Review, заставила руководство японской компании Panasonic Energy пересмотреть свои планы по наращиванию поставок тяговых батарей для нужд Tesla, которая является её ключевым клиентом. От прежних намерений утроить выручку и увеличить объёмы производства тяговых батарей в четыре раза к марту 2031 года Panasonic вынуждена отказаться.

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Источник изображения: Nikkei Asian Review

Приоритетами для производителя батарей на ближайшее время станут поддержание приличной нормы прибыли и удержание определённой доли рынка. К марту 2024 года компания была должна принять решение о необходимости строительства третьего предприятия по выпуску тяговых батарей на территории Северной Америки, которое могло бы расположиться в одном из американских штатов. Решение до сих пор не принято, но в случае необходимости Panasonic обещает не медлить с реализацией соответствующего проекта. Спрос на североамериканском рынке наблюдается, но он растёт более медленными темпами, чем ожидалось.

В качестве компенсации подобных явлений Panasonic собирается уделять больше внимания удовлетворению потребностей японского рынка. Часть производственных линий в Японии может быть переориентирована на поставку тяговых батарей для японских клиентов. В частности, уже ведутся переговоры по снабжению цилиндрическими аккумуляторными ячейками компаний Mazda и Subaru, которые намереваются использовать их в своих электромобилях. Добавим, что акционерами обоих автопроизводителей является Toyota Motor, которая пока придерживается умеренных темпов перехода на аккумуляторные электромобили.

#электромобили #япония #panasonic #тяговые аккумуляторы #mazda #subaru
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