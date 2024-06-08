Прочие клиенты компании под ограничения не попадают.

Представлявший интересы Intel на технологической конференции Bank of America корпоративный вице-президент Джон Питцер (John Pitzer) коснулся темы влияния американских санкций на бизнес компании в Китае. В третьем квартале истекает экспортная лицензия на поставку процессоров Intel для нужд Huawei Technologies, которую первая из компаний каким-то чудом сохранила ещё со времён президента Дональда Трампа (Donald Trump). Возобновить эту лицензию у Intel особых шансов нет, поэтому во втором квартале выручка компании должна чуть опуститься ниже середины первоначально заложенного в прогноз диапазона от $12,5 до $13,5 млрд. Об этом компания Intel предупредила инвесторов и регуляторов США ещё месяц назад.

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Источник изображения: Huawei Technologies

На этой неделе Джон Питцер пояснил, что в дальнейшем Intel сможет компенсировать потерянную от этих санкций против Huawei выручку за счёт поставок продукции другим китайским производителям, поскольку они не запрещаются властями США. Как скоро это случится, он уточнять не стал, но согласился с оценками представителя Bank of America, который предположил, что Intel поставляла около 5 млн процессоров в квартал для нужд компании Huawei.