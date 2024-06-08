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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
AMD тоже не боится конкуренции со стороны Arm в сегменте ПК
До 50-процентной доли она в этом десятилетии не доберётся.

В своё время AMD всерьёз рассчитывала разработать собственную Arm-совместимую архитектуру K12, но на практике ограничилась выпуском серверных процессоров Opteron A1100 с микроархитектурой Cortex-A57, которые большого распространения не получили, и в те годы разработчики просто сосредоточили свои усилия на продвижении потребительской линейки Ryzen с x86-совместимой архитектурой Zen. Стратегия себя оправдала, и судя по заявлениям нынешнего финансового директора компании Джин Ху (Jean Hu) на технологической конференции Bank of America, в дальнейший успех архитектуры Arm в сегменте ПК компания не особо верит.

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Источник изображения: AMD

Повторяя отчасти доводы конкурирующей Intel, представительница AMD напомнила, что архитектура Arm пытается обосноваться в сегменте ПК далеко не первый десяток лет, но конечный потребитель не так разборчив в выборе архитектуры процессоров, для него важны быстродействие и длительность работы от аккумулятора, если речь идёт о ноутбуках. X86-совместимые решения с этой точки зрения становятся всё более конкурентоспособными, а накопленное десятилетиями программное обеспечение к миграции на новую архитектуру в большинстве случаев просто не готово. Экосистема, по словам Джин Ху, имеет важное значение, а потому в ближайшие годы доля Arm-совместимых процессоров в сегменте ПК продолжит оставаться на очень низком уровне. Никакими 50% за пять лет тут и не пахнет, хотя генеральный директор Arm Рене Хаас (Rene Haas) и выразил подобные амбиции на этой неделе во время своего выступления на Computex 2024.

#amd #intel #процессоры #arm #рынок пк
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