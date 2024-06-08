Так считают аналитики Melius Research.

Только с начала текущего года акции NVIDIA выросли в цене на 144%, это недавно позволило компании стать второй по величине капитализации в мире, а состоявшееся вчера дробление акций в соотношении «10 к 1» создаёт условия для дальнейшего роста курса акций. По данным аналитиков Melius Research, которые на уходящей неделе пообщались с представителями AMD, у последней из компаний есть некоторые шансы столкнуться с ростом котировок акций во втором полугодии.

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Источник изображения: NVIDIA

Во-первых, клиенты AMD могут осознать, насколько её ускорители выгодны с точки зрения совокупной стоимости владения. Во-вторых, в следующем полугодии ускорителями AMD начнут активнее интересоваться крупные провайдеры облачных услуг. В-третьих, росту котировок акций будет способствовать и интерес к потребительским процессорам AMD с функцией ускорения искусственного интеллекта.

По мнению представителей Melius Research, акции NVIDIA со своих нынешних позиций могут подорожать на 5%, а ценные бумаги AMD способны прибавить все 25%. Ситуация с Intel гораздо сложнее, поскольку её попытки развивать контрактный бизнес требуют всё больших затрат, а экономическая отдача от этой затеи не столь очевидна большинству рядовых инвесторов. На волне бума искусственного интеллекта Intel сейчас не особо способна зарабатывать. Для неё важнее заработать на восстановлении спроса в сегменте ПК и на серверном рынке в целом.