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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Intel сомневается в способности Arm захватить рынок ПК с Windows через пять лет
Попытки сделать это предпринимаются уже почти 15 лет.

Недавние заявления главы Arm о намерениях компании захватить более 50% рынка центральных процессоров для ПК под управлением Windows через пять лет с трибуны Computex 2024 звучали достаточно амбициозно и неожиданно, и они предсказуемо не оставили равнодушными представителей Intel. На конференции Bank of America корпоративный вице-президент этой корпорации по планированию и отношениям с инвесторами, Джон Питцер (John Pitzer), прокомментировал высказывания руководителя Arm.

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Источник изображения: Arm

В целом, он назвал подобный сценарий мало вероятным к реализации, поскольку попытки Arm продвинуться на рынке ПК предпринимаются ещё с 2011 года и без особого успеха. Конечно, содействие Microsoft компании Qualcomm в этом вопросе сейчас приносит определённые плоды, но это всего лишь один из клиентов Arm. По мнению представителя Intel, действительно важным примером успеха Arm-совместимых процессоров в сегменте ПК могут стать чипы серии M компании Apple, но и они не преодолели планку в 10% всего рынка. Кроме того, успех Apple в этой сфере построен на существовании полноценной экосистемы, которая позволяет эффективно продвигать процессоры с Arm-совместимой архитектурой на рынок.

Аргументы о более высокой энергоэффективности процессоров c Arm-совместимой архитектурой представители Intel на веру без анализа условий сравнения тоже не принимают. Их собственные серверные процессоры Sierra Forest, например, способны соперничать по эффективности с решениями Arm, но при этом обеспечивают совместимость с имеющимся программным обеспечением. Некоторые компании используют программные продукты по 15–20 лет и не хотят его менять, и в серверном сегменте фактор преемственности может иметь решающую роль, как пояснил Питцер.

#intel #apple #процессоры #qualcomm #arm
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