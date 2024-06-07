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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
За год Китай более чем удвоил затраты на оборудование для производства чипов
Весь вопрос в том, кому больше навредят санкции.

По данным ассоциации SEMI, ещё в прошлом квартале китайские производители чипов вышли на объём закупки оборудования свыше $12 млрд, что позволяло им соперничать с представителями пяти других макрорегионов, вместе взятыми: Южной Кореей, Тайванем, Европой, Северной Америкой и Японией. По итогам первого квартала текущего года Китай отвечал за 47% мировых расходов на приобретение оборудования для производства чипов. Очевидно, что в таких условиях санкции США, Нидерландов и Японии больно бьют по тем поставщикам оборудования, которые в результате лишаются доступа к китайскому рынку.

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Источник изображения: SEMI

Примечательно, что поставки оборудования для выпуска чипов в Китай по итогам первого квартала текущего года в стоимостном выражении выросли на 113% до $12,52 млрд, и этот регион оказался одним из двух, которым удалось сохранить положительную динамику. Европа оказалась вторым, производители чипов на её территории увеличили расходы на закупку оборудования на 23% до $1,89 млрд. Интересно, что на таком же уровне были и затраты Северной Америки, а Япония уступила им лишь незначительно с $1,82 млрд. Закупки оборудования сократил и Тайвань (на 66%), и Южная Корея (на 7%). Все прочие страны, на долю которых выпало всего $760 млн затрат, сократили их в годовом сравнении на 28%.

#аналитика #китай #китайские производители #полуппроводники
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