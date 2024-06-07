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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
С начала этого года TSMC выручила на 27% больше, чем годом ранее
Пока фактическая отчётность оказывается лучше ожиданий.

В апреле этого года руководство TSMC при оглашении итогов первого квартала не стало формировать излишне оптимистичный прогноз по поводу динамики выручки в текущем году, ограничившись диапазоном прироста от 21 до 26 %. Следует признать, что майская выручка компании, величина которой была опубликована на этой неделе, пока задаёт даже более высокие темпы роста выручки. Прежде всего, за май этого года компания выручила на 30,1% больше, чем годом ранее, а именно — $7,1 млрд.

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Источник изображения: IBM

Во-вторых, за первые пять месяцев этого года в целом TSMC нарастила свою выручку на 27% в годовом сравнении до $32,8 млрд. На этом фоне последовательное снижение выручки по итогам мая на 2,7% не особо смущает, поскольку сезонные колебания никто не отменял. Если такие темпы роста выручки TSMC сохранятся и в оставшиеся месяцы текущего года, то по итогам всего 12-месячного периода выручка может превзойти ожидания руководства компании.

#аналитика #финансы #полупроводники #tsmc
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