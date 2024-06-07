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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Китайские покупатели Tesla Cybertruck готовы ждать заказанных пикапов до 2026 года
Даже на изобильном и конкурентном рынке находятся любители автоэкзотики.

Как сообщает South China Morning Post, избегавшая апрельскую автомобильную выставку в Пекине компания Tesla привезла электрический пикап Cybertruck на мероприятие Carbon Neutrality Expo в Шанхае, создав вокруг выставочного экземпляра немалый ажиотаж. Официально пикап за пределы США и Канады ещё не поставляется, что не мешает нескольким экземплярам Cybertruck эксплуатироваться в России, например.

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Источник изображения: South China Morning Post

Да и в Китае, по словам источника, заказы на поставку Tesla Cybertruck принимаются с 2021 года, и шанхайское мероприятие на этой неделе прибавило в очередь жаждущих получить его китайских клиентов Tesla ещё нескольких человек. Феномен дешевизны электромобилей китайской сборки объясняется высокой локализацией компонентов и ожесточённой конкуренцией, но импортируемые Tesla Cybertruck в Китае наверняка примерят заоблачные ценники. По словам осведомлённых очевидцев, поставок пикапов из США китайским клиентам придётся ждать минимум до 2026 года.

#китай #tesla #электромобили tesla #tesla cybertruck #электрический пикап
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