В случае с экспансией платформы Centrino всё было так же.

На конференции Bank of America корпоративный вице-президент Intel Джон Питцер (John Pitzer) коснулся ближайших перспектив развития рынка ПК, особенно в свете завершения пандемии с её бумом продаж, завершения цикла поддержки Windows 10 и распространения процессоров с функцией локального ускорения работы систем искусственного интеллекта. Во-первых, он отметил, что Intel прогнозирует рост объёмов продаж новых ПК по итогам текущего года с 270 до 278 млн штук максимум, и какого-то резкого всплеска даже с учётом необходимости обновления стареющего корпоративного парка наблюдаться не будет.

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Источник изображения: Intel

Представитель Intel пояснил, что в структуре поставок центральных процессоров компании корпоративный и потребительский сегменты занимают примерно равные доли, и в каждом из них найдутся свои причины для появления спроса на ПК с ускорением ИИ, но на закрепление данной тенденции уйдёт какое-то время. Например, экспансия платформы Centrino началась примерно через год-полтора после её формального дебюта, и даже сейчас рынку потребуется какое-то время, чтобы понять, что же можно делать с этими новыми функциями ПК. Процессоры с поддержкой ускорения ИИ будут в среднем дороже, поэтому выручка от их реализации будет расти быстрее, чем количество поставленных процессоров.