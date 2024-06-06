Ценовые войны и импортозамещение — вещи плохо совместимые.

Издание South China Morning Post при попытке описать общее состояние полупроводниковой отрасли Китая коснулось очень важно для местной промышленности аспекта. Как известно, конкуренция на китайском рынке электромобилей очень обострилась и привела к агрессивному снижению цен на готовые машины. При этом правительство рекомендует китайским автопроизводителям активнее использовать отечественные компоненты, но производители последних утверждают, что несут сплошные убытки на фоне нынешней ситуации с ценами.

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Источник изображения: South China Morning Post

Как поясняет представитель одной из местных компаний (China Core), которая специализируется на поставках полупроводниковых компонентов для транспортных средств, рост выручки до миллиардных величин в юанях сопровождается увеличением убытков, поскольку поставщики компонентов вынуждены продавать их автопроизводителям себе в убыток. Даже если учесть, что китайский автомобильный рынок является крупнейшим в мире, мировые гиганты сохраняют возможность беспрепятственно поставлять на него свои чипы, а у них гораздо больше «запас прочности» в текущих «ценовых войнах», чем у более мелких китайских производителей чипов. Последним приходится ориентироваться на зарубежных конкурентов, но сохранить прибыльность в таких условиях не получается.