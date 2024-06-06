Издание South China Morning Post при попытке описать общее состояние полупроводниковой отрасли Китая коснулось очень важно для местной промышленности аспекта. Как известно, конкуренция на китайском рынке электромобилей очень обострилась и привела к агрессивному снижению цен на готовые машины. При этом правительство рекомендует китайским автопроизводителям активнее использовать отечественные компоненты, но производители последних утверждают, что несут сплошные убытки на фоне нынешней ситуации с ценами.
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Как поясняет представитель одной из местных компаний (China Core), которая специализируется на поставках полупроводниковых компонентов для транспортных средств, рост выручки до миллиардных величин в юанях сопровождается увеличением убытков, поскольку поставщики компонентов вынуждены продавать их автопроизводителям себе в убыток. Даже если учесть, что китайский автомобильный рынок является крупнейшим в мире, мировые гиганты сохраняют возможность беспрепятственно поставлять на него свои чипы, а у них гораздо больше «запас прочности» в текущих «ценовых войнах», чем у более мелких китайских производителей чипов. Последним приходится ориентироваться на зарубежных конкурентов, но сохранить прибыльность в таких условиях не получается.