Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Китайским производителям чипов непросто выживать на местном рынке электромобилей
Ценовые войны и импортозамещение — вещи плохо совместимые.

Издание South China Morning Post при попытке описать общее состояние полупроводниковой отрасли Китая коснулось очень важно для местной промышленности аспекта. Как известно, конкуренция на китайском рынке электромобилей очень обострилась и привела к агрессивному снижению цен на готовые машины. При этом правительство рекомендует китайским автопроизводителям активнее использовать отечественные компоненты, но производители последних утверждают, что несут сплошные убытки на фоне нынешней ситуации с ценами.

реклама

Источник изображения: South China Morning Post

Как поясняет представитель одной из местных компаний (China Core), которая специализируется на поставках полупроводниковых компонентов для транспортных средств, рост выручки до миллиардных величин в юанях сопровождается увеличением убытков, поскольку поставщики компонентов вынуждены продавать их автопроизводителям себе в убыток. Даже если учесть, что китайский автомобильный рынок является крупнейшим в мире, мировые гиганты сохраняют возможность беспрепятственно поставлять на него свои чипы, а у них гораздо больше «запас прочности» в текущих «ценовых войнах», чем у более мелких китайских производителей чипов. Последним приходится ориентироваться на зарубежных конкурентов, но сохранить прибыльность в таких условиях не получается.

#полупроводники #китай #электромобили #китайские производители #импортозамещение
+
Написать комментарий (0)
ASML вышла на второе место в Европе по величине капитализации
Японские предприятия по выпуску ЖК-панелей начинают менять профиль под производство чипов
Intel объяснила, на каких принципах будет работать её совместное предприятие в Ирландии
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Количество брака у процессоров AMD или история о том, как сгорел мой Ryzen 5 5600X в 2024 году
126
Core i5-14400F vs Core i5-12400F – зачем Intel начала выпускать процессоры с бесполезными ядрами
22
GeForce GTX 1080 Ti vs GeForce RTX 4060 – почему не стоит покупать видеокарту после майнинга
52
Очень краткий обзор игры MotoGP24
1
Обзор робота-мойщика окон CaseGuru CGWash
7
Как снизить уровень шума от компьютера - топ-6 способов актуальных в 2024 году
20
"Неутомимые мстители" Йемена вновь атаковали американский авианосец Dwight Eisenhower
14
Как разработчики доломали llvmpipe в составе Mesa3D, или почему Open Source нежизнеспособен
98
В США назвали мирный саммит Зеленского в Швейцарии «митингом отчаянья» и «пиар-трюком»
28
Евросоюз готовит тарифный удар по китайскому автопрому
9

Сейчас обсуждают

swr5
11:39
Первая цель для ответного удара.
ASML вышла на второе место в Европе по величине капитализации
Evgeny Chezarin
11:37
Потом дождаться там интеграции западного бизнеса, совместных с нато военных учений, завоз иностранных инструкторов, строительство противоракетных систем... Идиот.
Казахстан не поддерживает санкции против России, но будет их соблюдать, потому что это выгодно
aleximus777
11:32
Да еще проще. Никакие это не 'недоядра', и в рабочих нагрузках они отрабатывают, как положено. А вот судить об их производительности в играх, где нагрузки банально не хватает на все ядра - это жесть.
Core i5-14400F vs Core i5-12400F – зачем Intel начала выпускать процессоры с бесполезными ядрами
vl
11:31
если охлаждение нормальное и без разгона, то что им сделается, будут работать, пока материнка не крякнется или совсем морально устареют.
Количество брака у процессоров AMD или история о том, как сгорел мой Ryzen 5 5600X в 2024 году
Alex TOPMAN
11:25
Ну и? Где "вишенка на торте"? Типа: "С такой памятью и таким охлаждением нам удалось выставочные модули 10600 разогнать до 11600". И т.п.
MSI представила жидкостное охлаждение для модулей памяти CAMM2
vl
11:23
косвенно выяснить можно будет по будущим постам Zystax- а, если будут посты про замену процессора, вместо сгоревшей 5600x, то история близка к правде, у амд-шных процессоров множитель, как правило, св...
Количество брака у процессоров AMD или история о том, как сгорел мой Ryzen 5 5600X в 2024 году
VermeeY
11:21
пиздабол шеша и тут ебашит сам с собой. Заберите этого клоуна в смирительную рубашку пожалуйста.
GeForce GTX 1080 Ti vs GeForce RTX 4060 – почему не стоит покупать видеокарту после майнинга
Dimkovski
11:20
Только GTA VI
Что покажут на Summer Game Fest 2024
Chimbal
11:19
Если бы ты действительно читал мои статьи без призмы селективного восприятия, то заметил бы, что мне не чуждо признавать свои ошибки.
Как разработчики доломали llvmpipe в составе Mesa3D, или почему Open Source нежизнеспособен
Vorvort
11:15
Пора уже выгонять Токаева из ЕАЭС, вводить санкции против казахского бизнеса. Как аукнется так и откликнется.
Казахстан не поддерживает санкции против России, но будет их соблюдать, потому что это выгодно
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем