Этому способствовало и снижение спроса на предметы роскоши.

Если на американском фондовом рынке NVIDIA подпирает Microsoft, чтобы стать крупнейшей публичной компанией мира с точки зрения капитализации, то на европейском рынке непосредственную выгоду от бума систем искусственного интеллекта, как поясняет Bloomberg, получает ASML — крупнейший в мире поставщик литографических сканеров, которые при производстве полупроводниковых компонентов. Акциям ASML было достаточно накануне вырасти в цене на 8,1%, чтобы обогнать по величине капитализации компанию LVMH, специализирующуюся на продаже предметов роскоши и аксессуаров.

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Источник изображения: ASML

При текущих котировках капитализация ASML оценивается в 377 млрд евро, LVMH уступает этой компании примерно 641 млн евро. Впрочем, на первом месте в Европе по величине капитализации пока остаётся Novo Nordisk, но для европейского производителя литографического оборудования и второе место является очевидным доказательством успеха среди инвесторов. По всей видимости, толчком к росту курса акций ASML послужили новости о намерениях компании до конца текущего года наладить поставки оборудования новейшего поколения с высоким значением числовой апертуры (High-NA EUV) для нужд не только Intel, но и TSMC и Samsung.