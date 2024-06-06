Рациональное использование производственных площадей позволяет экономить деньги.

Активная экспансия китайских производителей ЖК-панелей не оставляет места на рынке не только для корейских поставщиков, но и для японских, но последние, если верить Nikkei Asian Review, находят выгодное применение для производственных площадей, которые они не могут использовать по прямому назначению. В «чистых комнатах» освобождающихся предприятий можно наладить выпуск чипов, и этим уже пользуются заинтересованные компании.

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Источник изображения: Intel

В частности, Intel в содружестве с 14 партнёрами из числа японских производителей материалов и оборудования для упаковки чипов хотят занять часть площадей на двух предприятиях Sharp в центральной части Японии, где ещё недавно выпускались ЖК-панели. Здесь арендаторы займутся разработкой новых технологий упаковки чипов и проведением сопутствующих экспериментов. Sharp же будет получать от них арендную плату, частично покрывающую расходы на содержание предприятий, чей уровень загрузки в разы отстаёт от оптимального.

Intel также собирается сотрудничать с компанией Rapidus, собирающейся к 2027 году построить на территории острова Хоккайдо предприятие по контрактному производству 2-нм чипов. Компании постараются приспособить часть оборудования, которые прочие производители использовали для выпуска ЖК-панелей, к производству полупроводниковых компонентов. Сама Rapidus с целью освоения 2-нм техпроцесса в поставленные сроки арендует часть площадей у Seiko Epson, выпускающей по соседству с её будущим предприятием компактные ЖК-модули для проекторов. Mitsubishi Electric собственное предприятие по выпуску ЖК-панелей собирается переоборудовать под выпуску силовой электроники, необходимой электромобилям. Как правило, все подобные предприятия хорошо снабжаются водой и электроэнергией, и это позволяет новым пользователям быстро перейти к выпуску дополнительных видов продукции.