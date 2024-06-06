Программа рассчитана на десять лет и подразумевает дополнительное финансирование.

На страницах Bloomberg появились комментарии представителя наблюдательного совета так называемого «Большого фонда» (Big Fund), третья фаза которого в прошлом месяце собрала $47,5 млрд на субсидирование национальной полупроводниковой отрасли. По его словам, данный этап реализации государственной поддержки отличается от двух предыдущих.

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Источник изображения: SMIC

Во-первых, как поясняет чиновник, третья фаза работы фонда рассчитана не на пять лет, как раньше, а на все десять. Второе условие проистекает из первого: на протяжении этого срока фонд может пополняться дополнительными средствами, так что первоначальная сумма может увеличиться с $47,5 млрд. Вносить денежные средства будут государственные банки и заинтересованные компании с государственным участием. С этой точки зрения китайское правительство хоть и будет опосредованно стимулировать развитие национальной полупроводниковой отрасли, формально это будет сделано не столь явно. По мнению члена наблюдательного совета фонда Ли Кэ (Li Ke), предстоит проделать большую работу, чтобы устранить проблемы, мешающие дальнейшему развитию китайской полупроводниковой промышленности.