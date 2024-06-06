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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Капитализация NVIDIA перевалила за $3 трлн и позволила компании стать второй по величине в мире
Теперь конкуренцию ей в этом плане способна составить только Microsoft.

Выступление основателя NVIDIA Дженсена Хуана (Jensen Huang) на Computex 2024 с рассказом о перспективных планах компании стало тем катализатором, который способствовал преодолению капитализацией этого американского эмитента психологически важного рубежа в $3 трлн накануне вечером, как отмечает CNBC. Акциям компании для этого оказалось достаточно вырасти в цене до $1244, чуть более чем на 5%.

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Источник изображения: Getty Images

Кроме того, NVIDIA обошла по капитализации Apple, и теперь уступает только Microsoft, являясь второй по величине публичной компанией в мире. Эту неделю акции компании должны завершить расщеплением в пропорции «10 к 1», и ожидание этого события в некоторой степени тоже подогревало спрос на акции компании. Как подчёркивается, рубеж в $2 трлн капитализацией NVIDIA был преодолён только в феврале текущего года, и компании потребовалось всего несколько месяцев, чтобы нарастить этот показатель ещё на $1 трлн. Подобная динамика лишний раз показывает, насколько велик интерес инвесторов к теме искусственного интеллекта.

#nvidia #apple #microsoft #финансы #акции
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