По их заказам и на территории США.

Генеральный директор Intel Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger) во время посещения Тайваня для участия в Computex 2024 нашёл возможность дать интервью CNBC. В перечень затронутых тем вошло и предстоящее возвращение Intel на позицию лидера в сфере литографических технологий. Глава компании подчеркнул, что она хотела бы выпускать чипы для ускорителей вычислений буквально для всех разработчиков. Их можно было бы выпускать на американских предприятиях Intel, по мнению Гелсингера.

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Источник изображения: CNBC

Субсидии по «Закону о чипах» помогут Intel добиться конкурентного преимущества по сравнению с существующими контрактными производителями чипов из Азии. Кроме того, освоение передовых техпроцессов позволит компании Intel увеличить свои показатели прибыльности, как убеждён её руководитель, а также избавиться от убытков. Гелсингер также повторит вчерашние тезисы о том, что Китай остаётся для компании важным рынком сбыта, и она продолжает инвестировать в его сохранение в статусе важного источника выручки в будущем. При этом Intel будет стремиться к соблюдению законов как США, и так и КНР.