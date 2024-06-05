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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Компоненты процессоров Arrow Lake будут выпускаться по технологии Intel 20A
Но часть из них всё равно будет производиться компанией TSMC.

Выставка Computex 2024 и сопутствующая презентация планов Intel в исполнении генерального директора компании Патрика Гелсингера (Patrick Gelsinger) позволили выяснить, что мобильные процессоры Lunar Lake, которые начнут поставляться в следующем квартале, будут производиться преимущественно компанией TSMC с использованием технологий N6 и N3E. По крайней мере, основные кристаллы этих мобильных процессоров будут выпускаться TSMC, а Intel будет производить только подложку для них и осуществлять окончательный монтаж с последующей проверкой готовой продукции. Процессоры Panther Lake в следующем году примерят уже фирменный техпроцесс Intel 18A и ознаменуют возвращение массовых потребительских изделий марки на «родной конвейер». Представители ComputerBase.de выяснили, какое место в этих планах отведено техпроцессу Intel 20A.

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Источник изображения: ComputerBase.de

Напомним, что основной диссонанс презентация Intel вызвала в части отказа компании от выпуска процессоров Lunar Lake по технологии Intel 18A. Да, они в итоге появятся раньше запланированного первоначально срока, но их кристаллы будет выпускать компания TSMC. Процессоры Panther Lake в следующем году уже воспользуются технологией Intel 18A, а вот предшествующему техпроцессу Intel 20A найдётся применение при производстве некоторых компонентов для процессоров Arrow Lake, которые выйдут этой осенью.

При этом часть кристаллов для Arrow Lake всё равно будет делать TSMC, так что с точки зрения миграции литографических процессов это семейство будет переходным для Intel. Для работы с процессорами Arrow Lake понадобятся материнские платы с разъёмом LGA 1851 на основе новых чипсетов серии Intel 800. Они даже демонстрировались на Computex 2024 на стендах партнёров Intel, но с закрытыми процессорными разъёмами.

#intel #arrow lake #lunar lake #lga 1851 #panther lake #intel 20a
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