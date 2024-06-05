И получать от этого годовую выручку в размере $15 млрд.

Выступление главы AMD Лизы Су (Lia Su) на открытии выставки Computex 2024 произвело на аналитиков Citi благоприятное впечатление, поскольку они смоги убедиться, что компания намеревается выпускать новое поколение ускорителей вычислений каждый год. Со временем, как считают эксперты, это позволит AMD занять до 10% рынка ускорителей вычислений.

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Источник изображения: AMD

Не менее важно, что в денежном выражении её доля на этом рынке будет достигать $15 млрд в год. Сама AMD, напомним, в текущем году на направлении искусственного интеллекта рассчитывает занять не более $4 млрд. Аналитики Citi считают эту оценку очень консервативной и ожидают, что выручка окажется больше. Кстати, некоторые другие источники нынешнюю долю AMD в сегменте ускорителей вычислений оценивают примерно в 6%, так что потенциал для роста у компании определённо есть.