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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Qualcomm не закрыла тему заказа в производство чипов компании Samsung
По слухам, её интересует 2-нм техпроцесс южнокорейского подрядчика.

Как отмечает Business Korea, у генерального директора Qualcomm Криштиано Амона (Cristiano Amon) на пресс-конференции Computex 2024 спросили о возможности возврата к сотрудничеству с Samsung Electronics в сфере контрактного производства мобильных процессоров, он подчеркнул, что хотя Qualcomm сейчас и сосредоточена на сотрудничестве с TSMC, последней будет сложно удовлетворить все потребности компании, а потому американский разработчик чипов остаётся открытым к использованию производственных мощностей обеих компаний.

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Источник изображения: Business Korea

Напомним, что в первом поколении процессоры Qualcomm Snapdragon 8 выпускались по контракту именно компанией Samsung Electronics, но качеством подобной продукции заказчик был не удовлетворён, и к настоящему моменту Qualcomm перешла к заказу своих флагманских мобильных процессоров в производство только у TSMC. Кстати, в отдельные периоды своей деятельности Qualcomm заказывала чипы и у SMIC, поэтому для этого разработчика максимальная диверсификация источников поставок продукции в целом характерна. Впрочем, глава Qualcomm не стал уточнять, когда компания вернётся к сотрудничеству с Samsung в этой сфере. По слухам, это может случиться в рамках 2-нм техпроцесса корейского контрактного производителя.

#samsung #полупроводники #литографическое производство #tsmc #qualcomm
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