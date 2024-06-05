Приходится искусственным образом ограничивать быстродействие ускорителей вычислений.

Ограничительные меры США действуют на разных представителей китайской полупроводниковой промышленности в разной степени. Если Huawei и SMIC уже не первый год находятся под адресными санкциями США, то многие мелкие компании из Китая пока имеют возможность подстраиваться под общие требования правил экспортного контроля. Эти правила, в частности, определяют уровень быстродействия чипов, которые китайские разработчики могут заказывать для производства за пределами США, если конечный изготовитель использует оборудование и технологии американского происхождения. Деятельность TSMC под эти условия вполне попадает, и агентство Reuters установило, что мелкие китайские разработчики цепляются за возможность размещать заказы на выпуск своих чипов для ускорителей вычислений на предприятиях тайваньской TSMC.

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Источник изображения: SMIC

Дело тут кроется не только в очевидном преимуществе TSMC по уровню технологического развития по сравнению с китайской SMIC. До недавних пор, как поясняет источник, почти все квоты на производство чипов с использованием передовых по китайским стандартам литографических норм у SMIC выкупала компания Huawei Technologies. Последняя использует услуги SMIC по выпуску 7-нм изделий для изготовления своих мобильных процессоров и чипов для ускорителей вычислений. Очевидно, что SMIC просто не способна выпускать такое количество 7-нм продукции, которой хватило бы не только на Huawei, но и на нужды более мелких китайских компаний. В сегменте ИИ на китайском рынке свои компоненты разрабатывают более 50 компаний, и не все могут иметь на SMIC такое влияние, как Huawei.

Чтобы просто сохранить возможность выпускать разрабатываемые чипы, китайские компании сейчас вынуждены подстраиваться по экспортные ограничения США. Клиенты TSMC из числа китайских разработчиков, например, специально создают уступающие своим прежним чипам по быстродействию варианты ускорителей вычислений, чтобы сохранить право размещать заказы на их выпуск на конвейере TSMC. Только в этом году власти КНР, которые оказывают, как считается, финансовую поддержку SMIC, потребовали от этой компании бронировать часть передовых производственных мощностей за более мелкими китайскими клиентами. В любом случае, SMIC физически не в силах обслужить всех китайских клиентов, поэтому последним приходится приспосабливаться к санкциям для сохранения доступа к услугам TSMC.