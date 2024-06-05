Илон Маск довольно свободно распоряжается квотами на поставку ускорителей для своих компаний.

В руки представителей CNBC недавно попала служебная переписка сотрудников NVIDIA, датированная декабрём прошлого года, которая указывала на необходимость переориентировать партию из 12 000 ускорителей H100, изначально предназначавшихся Tesla, для поставок социальной сети X. Компенсировать это планировалось поставкой аналогичного количества ускорителей H100 в текущем полугодии, но уже именно для компании Tesla.

реклама

Источник изображения: NVIDIA

Илон Маск (Elon Musk), который возглавляет обе компании, не увидел в данной манипуляции никакой угрозы для бизнеса Tesla, и просто пояснил, что на момент планируемых поставок ускорителей H100 в прошлом полугодии центр обработки данных в Техасе не был готов принять их в таком количестве. Чтобы те не лежали мёртвым грузом на складе, миллиардер распорядился использовать данную партию H100 для нужд компании X.

Глава Tesla успокоил инвесторов заявлением о намерениях компании потратить от $3 до $4 млрд по итогам текущего года на закупку ускорителей вычислений NVIDIA. Последняя сейчас уже приступила к снабжению новейшими решениями поколения Blackwell не только Tesla, но и стартапа xAI, который был основан Илоном Маском в прошлом году. CNBC также отмечает, что xAI использует вычислительные мощности X, попутно полагаясь на арендуемые у Amazon и Oracle ресурсы. Маск пояснил, что это происходит из-за продолжающегося строительства центра обработки данных xAI в Северной Дакоте. Как только он будет введён в строй в текущем месяце, ускорители вычислений NVIDIA понадобятся и xAI напрямую. До конца текущего года стартап рассчитывает получить до 100 000 ускорителей NVIDIA.